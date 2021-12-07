Байден и Путин обсуждают ситуацию вокруг Украины

Президент США собирается предупредить своего российского визави о серьезных последствиях для России в случае вторжения в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Во вторник утром президент Джо Байден проводит переговоры в виртуальном режиме с президентом России Владимиром Путиным, сообщили сегодня в Белом доме. В ходе видеоконференции Байден собирается предупредить Путина о том, что Россия и ее финансовая система подвергнутся самым жестким экономическим санкциям в случае вторжения в Украину.

В ходе телефонного разговора с журналистами в понедельник высокопоставленный представитель администрации не стал вдаваться в подробности того, что именно президент Байден собирается сказать Путину по поводу возможного участия американских военных в предполагаемом военном конфликте между Москвой и Киевом.

Источник сообщил, что США предоставят «гарантии» помощи союзникам в случае российского военного вторжения в Украину.

По словам того же источника, сразу после разговора с Путиным Байден свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему о подробностях беседы с российским лидером.

По информации источников «Рейтер», возможные санкции могут быть направлены против крупнейших российских банков и способности Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, команда Байдена определила ряд экономических санкций, которые необходимо ввести в случае вторжения России.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сказал, что санкции против ближайшего окружения Путина также обсуждались, но соответствующее решение не было принято.

По данным агентства, США и европейские союзники рассматривают меры, направленные против Российского фонда прямых инвестиций. Соединенные Штаты могут также ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остается неясным, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину.

«Он (Байден) ясно даст понять, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия, но он также даст ясно понять, что есть эффективный путь продвижения вперед с помощью дипломатии», – заявила Псаки.

Достижение компромисса между лидерами США и России маловероятно, пишет «Рейтер». Путин заявил, что он хочет юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, и что определенные виды оружия не будут размещаться в соседних с Россией странах, включая Украину.

Ожидается, что Путин поднимет вопрос о возможности проведения еще одного саммита с Байденом. В последний раз лидеры США и России лично встречались на июньском саммите в Женеве.