СМИ: Украинa просит США передать вооружения, предназначавшиеся Афганистану

Киев хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Украинa просит США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану.

Об этом сообщает со ссылкой на неназванные источники журнал Foreign Policy.

Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Киев хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.

Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании в Украине.