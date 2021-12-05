Двое арестованы в Лос-Анджелесе за участие в мошенничестве в хосписе

Двоим владельцам калифорнийского хосписа, 49-летний Оганес Доганян из Нортриджа и Кристина Арутюнян из Глендейла, 38 лет, были арестованы в Лос-Анджелесе по уголовным обвинениям, связанным с их предполагаемым участием в схеме «откатов» и мошенничества в сфере здравоохранения, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, Доганян и Арутюнян заплатили откаты за передачу информации получателя программы Medicare, которая может быть использована для выставления счетов за услуги хосписа; они также выставляли счета в Medicare за ложные требования за услуги хосписа, которые не были нужны с медицинской точки зрения.

Доганян и Арутюнян обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения, мошенничестве в сфере здравоохранения, сговоре с целью выплаты и получения откатов и выплаты откатов. В случае признания их виновными Доганян и Арутюнян грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 35 лет.