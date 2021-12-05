Опрос: американская молодежь смотрит в будущее с пессимизмом

Молодые респонденты обеспокоены политической поляризацией и опасаются новой гражданской войны, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Новый опрос показал, что многие молодые люди в США смотрят в будущее с пессимизмом, утратили веру в американский эксперимент и ждут серьезных политических потрясений.

В опросе, проведенном Институтом политики Гарвардской школы Кеннеди, приняли участие 2100 молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет.

Половина респондентов заявили, что в мире есть другие страны, «столь же или более великие, чем Америка», и только 31 процент считают США величайшей страной.

«Молодые американцы бьют тревогу. Глядя на Америку, которую им предстоит унаследовать, они видят, что демократия и окружающая среда в опасности, а Вашингтон больше интересуют конфронтации, чем компромиссы», – отметил глава социологической службы Института политики Джон Делла Вольпе.

Как показал опрос, большинство респондентов считают, что американская демократия находится «в плохом состоянии» или «терпит крах».

Лишь 7 процентов молодых американцев считают Соединенные Штаты «здоровой демократией»; 27 процентов охарактеризовали страну как «частично функционирующую демократию», 39 процентов – как «демократию в беде», а 13 процентов – как «несостоявшуюся демократию».

Опрос показал, что молодые избиратели испытывают недовольство по ряду вопросов, включая политику в области изменения климата, и обеспокоены политической поляризацией страны. Они также опасаются, что может произойти новая гражданская война.

«Молодые американцы оценивают вероятность второй гражданской войны в течение их жизни в 35 процентов», – говорится в отчете.

Почти половина (46 процентов) молодых республиканцев оценивают вероятность второй гражданской войны в 50 процентов или выше, тогда как среди демократов этот показатель составляет 32 процента, а среди независимых и неаффилированных избирателей – 38 процентов.

Схожим образом распределились мнения в вопросе о том, вероятно ли отделение хотя бы одного из штатов: 25 процентов респондентов оценивают вероятность такого события в 50 процентов или выше.

Самым популярным ответом вопрос о том, какой должна быть основная мотивация внешней политики США, стал вариант «содействие международному миру и продвижение прав человека»: так ответили 27 процентов респондентов. 18 процентов поставили на первое место обеспечение национальной безопасности, 12 процентов – борьбу с изменением климата, а 11 процентов – продвижение экономических интересов.

Кроме того, опрос показал, что американская молодежь подвержена депрессивным настроениям и даже склонна к самоповреждениям.

«Более половины – 51 процент – молодых американцев признались, что чувствуют грусть, подавленность и отсутствие надежды на лучшее, а 25 процентов задумывались о нанесении самоповреждений хотя бы несколько раз за последние две недели», – говорится в статье.