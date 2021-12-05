В четверг Управление здравоохранения штата Орегон (The Oregon Health Authority, OHA) собрало Консультативный комитет по правилам (Rules Advisory Committee (RAC), чтобы обсудить что включать, а что не включать в правило о постоянном ношении масок.

На этой встрече помимо представителей здравоохранения штата также присутствовали представители гостиничного бизнеса, церквей, музеев и фестивалей.

Медицинский директор по инфекционным заболеваниям и иммунизации доктор Пол Чеслак (Dr. Paul Cieslak) уточнил, что постоянное правило не значит, что оно будет действовать вечно, его можно отменить. По его словам, постоянное правило нужно, чтобы заменить временно, которое действует 180 дней, а если дольше, то его нельзя продлить.