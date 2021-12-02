США призвали Россию отвести войска от границ с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию отвести свои войска, расположенные вблизи Украины, и соблюдать Минские договоренности, предупредив Москву о «значительных последствиях» в случае агрессии против Украины.

Он «повторил призыв Соединенных Штатов к России отвести свои силы и вернуться к позициям мирного времени и соблюдать Минские договоренности и прекращение огня на Донбассе», – говорится в заявлении спикера Госдепартамента Неда Прайса, сообщает 2 декабря Украинская служба «Радио Свобода».

Энтони Блинкен сказал об этом после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 2 декабря в Стокгольме на полях встречи министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне эскалации напряженности из-за наращивания российских войск вблизи границы Украины.

Во время встречи в Стокгольме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили меры сдерживания России от дальнейшей агрессии.

«Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США», – написал Дмитрий Кулеба в Твиттере 2 декабря.

В микроблоге он отметил, что на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудили возможные экономические ограничения в отношении России.

«Рад встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили необходимость сдерживания России — в частности ускорения работы над экономическими ограничениями, которые будут способны нанести удар по российской экономике, если РФ решит начать новую волну агрессии против Украины», – заметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии сообщил, что Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро для усиления оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира.

VOA