Христианский антипрививочник умер от COVID-19

Маркус Лэмб (Marcus Lamb), активно выступавший против вакцинации от COVID-19, скончался во вторник в возрасте 64 лет от коронавируса. О его смерти сообщила семья.

Маркус Лэмб являлся соучредителем телекомпании Daystar Television Network и неоднократно предлагал в эфире молиться вместо прохождения вакцинации. Он ставил под сомнение эффективность вакцины, а в одном из своих шоу назвал вакцину от COVID “убивающей иммунную систему”.

Альтернативой вакцинации он называл неодобренные FDA препараты “ивермектин, будесонид и гидроксихлорохин”.

18 ноября жена телеведущего сообщила на шоу своей телекомпании, что ее муж заразился коронавирусом. По ее словам, у него был диабет, который усугубил его симптомы.