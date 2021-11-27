Присяжные признали виновными трех мужчин, убивших афроамериканца в Джорджии

Убийцы Ахмуда Арбери – Трэвис МакМайкл, его отец Грегори МакМайкл и их сосед Уильям Брайан – были признаны виновными. Но убийство и весь процесс продемонстрировали сразу несколько разновидностей расизма в США.

1. ОБЫКНОВЕННЫЙ РАСИЗМ. Отец, сын и сосед узнали, что в районе произошли ограбления. А тут как раз бежит какой-то афроамериканец! Как только они его увидели, они сразу поняли, кто украл. Они, конечно, не расисты – просто по цвету кожи заподозрили неладное.

2. РАСИЗМ ПОД ФЛАГОМ КОНФЕДЕРАЦИИ. Трэвис МакМайкл повесил флаг Конфедерации на номере своей машины. Потенциальных присяжных даже спросили, считают ли они этот флаг символом расизма. Однако для Абрери, которого преследовали трое сумасшедших, этот флаг наверняка должен был символизировать «возвышенные идеалы» южных штатов. Жаль, что он этого не понял.

3. РАСИЗМ В ЗАКОНЕ. Дело в том, что в 1863-м году, во время Гражданской Войны, в Джорджии был принят закон, по которому граждане могли арестовывать других граждан (citizen’s arrest). Это тот самый расизм, о котором говорит Критическая Расовая Теория. В законе о гражданском аресте нет ни слова про цвет кожи. Но этот закон был принят с одной целью – ловить беглых рабов. Поэтому убийцы считали, что имеют полное право арестовать Арбери – а чего он тут разбегался?

Если бы белые напали на белого, то это был бы обычный криминал. Если бы чёрные напали на чёрного, то для этого есть отдельная категория «криминал чёрных против чёрных» (black on black crime). Если бы вооружённые чёрные напали на белого, то «нерасисты» с пафосом рассказывали бы, что все чёрные преступники. И только белые, напавшие на чёрного, попадают под абсолютно нейтральный закон о гражданском аресте.

157 лет спустя и только после убийства Арбери закон был отменён.

4. БЕЛАЯ ПРИВИЛЕГИЯ. Убийцы были в полной уверенности, что они действовали в рамках закона. Сначала они пытались арестовать Арбери, а когда он начал сопротивляться, они убили его в целях самозащиты. Кстати, ничем не хуже самозащиты Риттенхауза.Брайан, который ехал сзади, записал всё на видео и раздавал эту видеозапись всем подряд. Он не сомневался, что видео полностью оправдает убийство: трое белых преследуют чёрного. Ничего особенного, обычный день в Джорджии.

Грегори МакМайкл, в прошлом полицейский (!) и следователь, сразу же позвонил своему бывшему начальнику прокурору Джеки Джонсон. Он оставил сообщение на автоответчике, что его сын убил Арбери, и нужен совет. Это вообще приятно, когда можно позвонить местному прокурору в такой ситуации.

5. СИСТЕМНЫЙ РАСИЗМ. Самое страшное, что убийцы оказались правы. Два с половиной месяца никто и не собирался их арестовывать или предъявлять обвинения.

Прокурор Джеки Джексон сначала отказалась передавать дело в полицию, а через несколько дней взяла самоотвод. Она объяснила свои действия конфликтом интересов, поскольку МакМайкл работал в её офисе. Видимо, всё было не так безобидно, потому что Джексон предъявлены официальные обвинения в препятствии правосудию.

Следующий прокурор Джордж Барнхилл сидел на деле полтора месяца и потом тоже отстранился. Но в процессе самоотвода успел сообщить полиции, что здесь нечего расследовать. Бюро Расследований Джорджии рассматривает потенциальные обвинения против Барнхилла.

И только третий прокурор передал дело в суд через два с половиной месяца и после того, как была обнародована видеозапись убийства.И вроде бы никто не расист. Но в любой другой ситуации преступников арестовали бы сразу.

6. РАСИЗМ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Суд присяжных подразумевает участие 12 простых граждан, которые живут в этом районе. В случае с Арбери, в районе живёт четверть афроамериканцев. И на суд система автоматически вызвала четверть афроамериканцев. Но адвокаты сумели отсеять почти всех. В итоге из 12 человек был только один темнокожий.

По закону запрещено отбирать присяжных по расовому признаку. Но если адвокат может объяснить своё решение по-другому – например, присяжная отвлекалась во время интервью – то всё становится легально. Этот обман был настолько прозрачным, что даже судья заявил, что результат говорит сам за себя. А один из адвокатов даже жаловался, что среди присяжных мало белых необразованных мужчин. То есть поиск хотя бы одного присяжного, который займёт сторону обвиняемых по расовому признаку, был главной надеждой защиты.

В итоге удивительно не то, что убийц признали виновными. Удивительно, что они почти смогли уйти от ответственности.

Dmitry Abramson