СМИ: США рассматривают возможность отправки в Украину оружия и советников

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники, передает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Белого дома рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного оружия. Об этом со ссылкой на свои источники в американском правительстве сообщил телеканал CNN.

Так, по словам источника, новый пакет военной помощи может включать в себя дополнительные противотанковые комплексы «Джавелин» и минометы. Также рассматривается возможность предоставления переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии.

По данным телеканала CNN, в администрации опасаются, что такой шаг Вашингтона может рассматриваться Москвой как существенная эскалация ситуации. Источники CNN добавляют, что хотя США и готовятся отправить в регион своих военных советников, пока неясно сможет ли кто-либо из них приехать лично.