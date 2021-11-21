Россия – в списке главных нарушителей свободы вероисповедания

26 церквей, религиозных групп и объединений объявлены в России экстремистскими, сообщает VOA.

Предпосылок для изменений в лучшую сторону российской политики в религиозной сфере сегодня нет. К такому выводу склоняются опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты, комментируя включение Госдепартаментом США России в список главных мировых нарушителей свободы вероисповедания.

Напомним, в распространенном накануне заявлении глава Госдепартамента Энтони Блинкен констатировал, что десять стран допускают систематические и «вопиющие» нарушения свободы вероисповедания.

В соответствии с мандатом Конгресса США, Госдепартамент регулярно ведет мониторинг ситуации в мире и ежегодно публикует список нарушителей. В «десятку худших» за этот год помимо России вошли Китай, Мьянма, Северная Корея, Саудовская Аравия, Иран, Эритрея, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан.

«В очень многих местах во всем мире мы по-прежнему видим, как государства преследуют, арестовывают, угрожают, сажают в тюрьмы и убивают людей просто за то, что они стремятся жить в соответствии со своими убеждениями», – отметил госсекретарь Энтони Блинкен.

В России из 89 организаций, признанных экстремистскими, 26 – церкви, религиозные группы и объединения.

Только против последователей Церкви свидетелей Иеговы возбуждены 262 уголовных дела, 570 верующим предъявлены обвинения, 31 человек находится под домашним арестом и 73 – в заключении. Несколько Свидетелей Иеговы лишены свободы сроком на 8 лет.

Ведущая религиозной рубрики «Ежедневного журнала» Светлана Солодовник считает, что место России в «черном списке» вполне заслуженно. На ее взгляд, Госдеп в данном случае никак не обвинишь в предвзятости. «В последние годы мы видим действительно масштабные гонения на Свидетелей Иеговы, мусульманские движения, которые не заслуживают такого отношения, – добавила собеседник Русской службы «Голоса Америки». – И то, что все протестантские номинации сегодня испытывают довольно сильное давление, тоже очевидный факт».

Вместе с тем Светлана Солодовник полагает, что в нынешней ситуации публикации подобных списков не станут стимулом для российских властей к изменению политики в религиозной сфере. «Для власти и церкви, которая полностью повторяет все телодвижения власти, находясь в ее фарватере, это просто ничего не значит, – утверждает она. – Поэтому гонения, к сожалению, скорее всего останутся на прежнем уровне. Чтобы ситуация перевернулась, нужны какие-то основательные внутренние причины». Никакие внешние факторы к позитивным изменениям здесь не приведут, резюмировала журналист.

В свою очередь религиозный обозреватель, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала «Credo.Press» Александр Солдатов отметил, что Россия заняла то место в антирейтинге, которому «во многом соответствует». По его словам, в стране запрещены целые религиозные конфессии, и у международного правозащитного сообщества это уже давно вызывает большие вопросы.

«Статистика показывает, что количество уголовных дел и приговоров, связанных с исповедованием веры, со временем только растет, – подчеркнул он. – Другое дело, что в силу специфики российского законодательства мне трудно давать оценки или призывать к мерам, которые вроде бы следуют из обнародованного решения (Госдепартамента – В.В)».

Между тем Пленум Верховного суда (ВС) России недавно постановил, что религиозные собрания верующих не являются уголовно наказуемым преступлением – несмотря на ликвидацию юридических лиц конфессий. В числе прочего ВС разъяснил, что запрет религиозных организаций не означает запрета на свободу совести и вероисповедания, включая совместное исповедание религии или проведение богослужений. Постановления Верховного суда обязательны для применения судами низшей инстанции.

Однако Александр Солдатов думает, что решение ВС мало отразится на практике. Религиовед напомнил, что это не первое постановление, регулирующее правоприменение российского экстремистского законодательства: «Было еще соответствующее постановление Верховного суда 2010 года, и оно слабо выполнялось, что я испытал на собственном опыте. Я был ответчиком по делу о признании материалов экстремистскими, и в моем случае это постановление не сработало».

Как кажется главному редактору «Credo.Press», преследование Свидетелей Иеговы по большей части происходит по инициативе исполнителей из ФСБ, Следственного комитета и полиции на местах. «Президент Путин, наоборот, дважды высказывался против чрезмерно жестких преследований Свидетелей Иеговы. А жесткость после этих высказываний нисколько не уменьшалась. Кстати, решение ВС принято во исполнение поручений, данных Путиным по итогам заседания Совета по правам человека (при президенте) еще в декабре прошлого года. Там обращалось внимание на то, что необходимо смягчить неоправданные репрессии против Свидетелей Иеговы. И вот ВС выполнил это поручение».

В то же время Александр Солдатов склоняется к тому, что это больше относится к юридической теории. Увы, я не вижу предпосылок для того, чтобы решение ВС сильно повлияло на правоприменительную практику, заключил он.

Светлана Солодовник также скептически относится к тому, что решение Верховного суда на корню изменит положение дел. «Впрочем, постановление только что принято. Посмотрим, как оно отзовется на практике. Возможно, это чуть-чуть смягчит ситуацию, а может быть, и нет. Для силовиков это, к сожалению, не руководство к действию. Наши правоохранительные органы давно исходят из каких-то своих соображений», – подытожила журналист.