Сообщается о смерти христианского музыканта после его заражения COVID-19

В конце октября умер Сергей Рудницкий, как говорится на GoFundMe, он болел COVID-19 и месяц пролежал в больнице. Семья потеряла “замечательного отца, мужа, деда, дядю, брата, сына, друга и музыканта.

“Мы верили в чудо. Мы молились о лучшем результате. Но Бог забрал его домой, и мы знаем, что рай намного лучше. Он радуется с Иисусом. Он занимается музыкой с Иисусом,” – говорится на GoFundMe.

Родственники просят помолиться и ходатайствовать за жену и детей и организовали сбор средств, чтобы помочь его жене пережить эту невыносимую утрату.

Похороны прошли 5 ноября в Портленде, Орегон, в славянской евангельской церкви “Суламита”.