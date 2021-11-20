Сообщается о смерти молодого пятидесятнического миссионера

26 октября в возрасте 36 лет умер сын пятидесятнического пастора Андрея Карповича Семенюка Андрей Андреевич Семенюк. Сам пастор скончался ранее в сентябре этого года.

Андрей “от всей души служил Богу, проповедовал Евангелие и был чрезвычайно страстен к миссии. Иначе говоря, миссионерство было его жизнью”. Он был миссионером, в 2017 году он переехал в Джорджию для служения, в ноябре этого года он планировал ездить с миссией в Никарагуа. “В честь его наследия любые дополнительные средства сверх расходов на похороны пойдут на проект, который будет реализован Bridge to Grace Ministries в честь Андрея в Никарагуа” пишут родственники на GoFundMe.

Семья собирает средства на покрытие расходов на похороны и на проект, который будет реализован в Никарагуа Bridge to Grace Ministries в честь Андрея.

Похороны прошли 8 ноября в Вудстоке, штат Джорджия.