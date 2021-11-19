Опиоидная эпидемия в эпоху пандемии COVID-19

100 тысяч американцев погибли за 12 месяцев из-за передозировки наркотических веществ, пишет VOA.

Опиоидная эпидемия в США достигла нового антиуровня – более 100 тысяч человек погибли от передозировки в период с апреля 2020 по апрель 2021 года. Впервые в истории смертность из-за наркотиков за год достигла шестизначной цифры. Как пишут американские СМИ, чтобы понять масштабы трагедии – 100 тысяч человек – это огромный футбольный стадион или население целого города. Для сравнения, в этом году число погибших только от передозировки опиоидным анальгетиком «Фентанил» больше, чем от передозировок всеми наркотиками за весь 2016 год. Еще немного статистики смертности, связанной с опиоидами: на 100 тысяч человек, например, в Норвегии приходится 5, в Германии 1,7, в Финляндии – 4, в США – 21 человек, а самый неблагополучный штат, где на 100 тысяч населения приходится 90 смертей от передозировок наркотиками – Западная Вирджиния. В группе риска молодежь в возрасте от 21 до 25 лет – 3 миллиона 300 тысяч человек.

Несмотря на усилия правительства, медицинских работников и активистов, проблема усугубляется. Новые цифры говорят, что смертность от опиатов выросла на 28,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Многие эксперты объясняют такую статистику пандемией COVID-19.

Джошуа Линч, доцент кафедры неотложной медицины Университета Буффало, считает:

«Рост смертности от передозировки опиатами за последний год вызывает серьезное беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения, а также с точки зрения неотложной медицины и лечения от наркозависимости. Что происходило в прошлом году из-за пандемии COVID-19? Люди оказались в изоляции, сидели на карантине, откровенно боялись быть рядом с другими. А для тех, кто употребляет опиоиды, это очень опасная комбинация. Часть стратегии лечения пациентов, употребляющих психоактивные вещества, заключается в том, чтобы не давать им находиться одним и употреблять наркотики в одиночестве. Во время же пандемии мы призывали людей изолироваться. А для людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением опиатов, это значило что некому позвонить 911, некому ввести антидот Налоксо́н. Для пациентов, которые лечатся и пытаются получить помощь – доступ к лекарствам, транспорту, медицинской консультации или групповой терапии – из-за пандемии все это было значительно усложнено за последние полтора года. И 100 тысяч смертей, связанных с употреблением опиатов, которые мы сегодня наблюдаем, это последствия пандемии. Появление штамма “Дельта” снова вернуло людей в изоляцию. Добавим к этому увеличение распространения фентанила не только в смеси с героином и другими опиоидами. Сейчас фентанил часто добавляют в другие наркотики, такие как кокаин и метамфетамин. Если раньше люди, которые принимали эти наркотики, не были подвержены смертельному риску, то сегодня они также в опасности».

Калеб Александр, доктор медицинских наук, профессор эпидемиологии школы общественного здравоохранения Университета им. Джонса Хопкинса, добавил:

«Такого никогда раньше не было, и эти данные очень настораживают. Мы предполагали, что пандемия отбросит назад усилия по преодолению опиоидного кризиса, но я не думаю, что кто-либо из нас осознавал, насколько серьезна будет эта проблема и сколько людей мы потеряем за год из-за передозировок. Но нужно продолжать что-то делать, чтобы предотвратить дальнейший вред. Существует огромное количество доказательств, подтверждающих возможность лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов, использование Налоксо́на для предотвращения или реверсии передозировки. Также необходимо сокращать избыточное предложение опиоидов по рецепту по всей стране».