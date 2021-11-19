Антивакцинные настроения в России как побочный эффект кампании «фабрик троллей»

Более года западные страны и эксперты по дезинформации обвиняли связанные c Россией «фабрики троллей» в распространении антивакцинных настроений в ходе агрессивной кампании, направленной на то, чтобы посеять сомнения в западных вакцинах от коронавируса.

Но эта кампания, похоже, принесла побочный эффект.

Теперь российские власти опасаются, что вакцинный скептицизм, который поощрялся фабриками троллей, стал одной из причин нерешительности россиян в отношении вакцин.

Только 35 процентов населения страны полностью привито, несмотря на широкую доступность отечественной вакцины «Спутник».

Еще в прошлом году Государственный департамент США предупреждал, что российские пропагандисты используют социальные сети для распространения теорий заговора и сомнений в отношении вакцинации.

Видео и публикации антиваксеров в Интернете генерируют в России большой трафик, оцениваемый в десятки тысяч просмотров.

Недоверие к вакцинам получило широкое распространение.

Опрос, проведенный ранее в этом месяце «Левада-центром», показал, что 45 процентов россиян не готовы прививаться. Также выяснилось, что 50 процентов опрошенных не боятся заразиться вирусом, но доля тех, кто этого боится, выросла с 43 процентов в августе до 48 процентов сейчас.

В последнее время российские власти сообщают примерно о 40 тысячах новых случаев коронавируса в день, несмотря на объявленные в начале месяца нерабочие дни с сохранением зарплаты с целью сдержать распространение вируса.

Низкий уровень вакцинации особенно поразителен, учитывая, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 «Спутник V».

В то время как соседние страны не могли удовлетворить спрос на вакцины, особенно в начале года, Россия столкнулась с совершенно противоположной дилеммой — огромное количество имеющихся вакцин и сопротивление скептически настроенного населения.

За последние недели число случаев COVID-19 резко выросло, и новые печальные рекорды устанавливались почти каждый день. А вынужденные дополнительные выходные закончились, практически не снизив уровень заболеваемости.



Джейми Деттмер, VOA