Аналитики Legislative Analyst’s Office заявили, что несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию доходы Калифорнии растут и в следующем году штат может ожидать профицит бюджета в размере 31 миллиарда долларов.

Но как будут использованы излишки, будет зависеть от законодателей, которые говорят, что это поможет построить справедливую экономику и укрепить средний класс. Есть вероятность, что деньги будут возвращены налогоплательщикам. Также законодатели могут снижать налоги, тратя больше денег на исключенные цели, такие как инфраструктура, предоставление налоговых льгот или предоставление дополнительных средств школам.

По сообщениям The Sacramento Bee, республиканцы в среду заявили, что хотят разумно подходить к излишкам бюджета и возвращать деньги гражданам, где это возможно.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом представит прогноз бюджета и приоритеты в январе 2022 года, когда законодатели начнут новую сессию.