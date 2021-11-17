В Сакраменто могут установить «законное право на жилье» для бездомных

В понедельник мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг предложил план, согласно которому в городе будет установлено законное право на жилье для бездомных жителей.

Это значит, что бездомные люди должны согласиться на предложенное им жилье, выбрав один вариант из, как минимум, двух альтернатив. В случае отказа, они будут перемещены, даже если они находятся в государственной собственности. В настоящее время в Сакраменто не хватает жилья или коек, чтобы требовать от бездомных покинуть общественную собственность, за исключением случаев, когда возникает непосредственная угроза безопасности, сообщает местная пресса.

Если план будет принят Городским Советом, то Сакраменто станет первым городом на национальном уровне, установившем законное право на жилье; также, как предполагается, эта мера поможет городу справиться с растущим кризисом бездомности, в результате которого более 10 000 человек спят на улицах.

Предложение распространяется только на людей, которые проживали в Сакраменто не менее одного года, прежде чем стать бездомными.