США квалифицировали Россию и Китай как нарушителей свободы вероисповедания

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Блинкена, передает Служба новостей «Голоса Америки». Госсекретарь Энтони Блинкен квалифицировал Китай, Россию и еще восемь государств как нарушителей свободы вероисповедания.

В распространенном в среду заявлении глава Госдепартамента констатировал, что десять стран «допускают систематические, продолжающиеся вопиющие нарушения свободы вероисповедания».

Госсекретарь США составляет список подобных стран ежегодно. В списке за этот год присутствуют, в частности, Мьянма, Северная Корея, Саудовская Аравия, Иран, Эритрея, Таджикистан, Туркменистан и Пакистан.

Нигерия, внесенная в список в прошлом году, на этот раз исключена из него.

В рамках наблюдения за фактами причастности тех или иных стран к «грубым нарушениям свободы вероисповедания» или попустительству по отношению к ним в список в этом году были добавлены Алжир, Коморские Острова, Никарагуа и Куба.

«В очень многих местах во всем мире мы по-прежнему видим, как государства преследуют, арестовывают, угрожают, сажают в тюрьмы и убивают людей просто за то, что они стремятся жить в соответствии со своими убеждениями», – отметил госсекретарь Блинкен.

В среду глава внешнеполитического ведомства начал пятидневное турне по странам Африки, в ходе которого он, среди прочего, обсудит с лидерами ряда государств растущие угрозы демократии на континенте.