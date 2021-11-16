Сегодня в торговом центре Sun Valley (Кокорд, Калифорния) произошел необычайный налет – группа вооруженных слесарным инструментом грабителей ворвалась в ювелирный магазин и на глазах охраны произвела грабеж.

15 ноября примерно в 7:30 вечера группа из 9 человек вошла в ювелирный магазин Iceberg Diamonds в торговом центре Sun Valley, вооружившись молотками. Они начали разбивать стеклянные витрины и воровать драгоценности. Сотрудники пытались вмешаться, но преступники с молотками их сдерживали. Подозреваемые скрылись до приезда полиции. Некоторые посетители торгового центра звонили и сообщали, что, по их мнению, были слышны выстрелы, но на самом деле они слышали звуки ударов молотков по стеклу, выстрелов не было.

Дело находится под следствием Concord PD Detectives. Любой, у кого есть информация по этому делу, может связаться с детективом Кристин Кори из отдела финансовых преступлений CPD по телефону 925-603-5828.