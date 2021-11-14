Home Видео Русскоязычная церковь в Сакраменто кормит калифорнийских бомжей ВидеоНовостиЖизньИнтересные новостиРелигияСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Русскоязычная церковь в Сакраменто кормит калифорнийских бомжей Nov 14, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ В регионе Сакраменто арестован славянин, подозреваемый в педофилии Сакраменто возглавляет рынок наименее доступных новостроек в США Полиция арестовала славянку с заряженным пистолетом и под воздействием наркотиков Славянин из Сакраменто признан виновным в пытках и ограблении Сакраменто – не самое лучшее место для выхода на пенсию в Калифорнии Русскоязычное служение церкви Bethel Church доставляет еду бездомным в округе Сакраменто