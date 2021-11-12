«Через границу с Мексикой в США ежедневно проходят около ста политбеженцев из РФ»

Известный российский блогер Денис Стяжкин, в прямом эфире соцсетей с 2011 года освещавший почти все проходившие в Москве акции протеста, запросил политубежище в США.

Он утверждает, что поводом стали угрозы со стороны российских правоохранительных органов – его арестовывали на акциях во время прямых эфиров, судили как участника акции, и даже угрожали подбросить наркотики – причем слова полицейского попали на видео.

Стяжкин запросил политубежище на границе США с Мексикой – по его словам, оказавшись одним из сотни активистов из РФ, ежедневно проходящих пропускные пункты на южной границе Америки, передает VOA.