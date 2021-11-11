5 пострадало в результате аварии на мосту Золотые Ворота возле митинга против вакцинации

Около 6 вечера в четверг 5 человек были ранены, когда внедорожник Ford Explorer врезался в уборочную машину на северных полосах движения моста Золотые Ворота возле митинга против вакцинации.

Как передает NBC Bay Area, из 5 раненых были 2 полицейских, которые получили неопасные для жизни травмы, и 3 рабочих моста, у которых оказались легкие травмы, однако один из них был доставлен в больницу для лечения.

Во время инцидента у моста Золотые Ворота сотни людей проводили акцию протеста против требования о вакцинации, один человек был арестован. Полицейские пытались помешать протестующим пройти по мосту. Во время протеста на самом мосту восточный тротуар был закрыт для пешеходов, а западный тротуар оставался открытым для велосипедистов.