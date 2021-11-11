Конгрессмены призвали президента США помочь Украине

Группа законодателей-республиканцев призвала президента США рассмотреть возможность отправки в Украину американских военнослужащих в связи с растущей угрозой российской агрессии, передает Русская служба «Голоса Америки».

Группа американских конгрессменов-республиканцев во главе Майком Тернером обратились в среду к президенту Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину, а также немедленно оказать Киеву поддержку в виде предоставления разведывательных данных и поставок вооружений в связи с очередным наращиванием российской военной мощи у границы с Украиной. Текст обращения был опубликован в “Твиттере “корреспондентом Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих.

В своем обращении 15 законодателей также призвали администрацию Байдена «развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения».

«Поведение России становится все более агрессивным, она усиливает критическую риторику в отношении Украины по самым разным темам, от модернизации украинских Вооруженных сил и военного партнерства до вступления Украины в НАТО, – говорится в обращении, – Хотя намерения России не ясны, присутствие российской элитной 1-й гвардейской танковой дивизии подтверждает опасения, что Россия планирует новое вторжение на территорию Украины».

Конгрессмены подчеркнули, что действующая администрация «не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

Помимо Тернера, подписи под обращением поставили конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс, Майкл Уолц, Вики Хартцлер, Майк Джонсон, Джо Уилсон, Дон Бэкон, Остин Скотт, Даг Ламборн, Скотт Франклин, Ронни Джексон, Элиза Стефаник, Майк Галлахер, Скотт Десджарлэйс и Пэт Фэллон.

Кроме того, как сообщили в среду в Подкомитете по вопросам отношений с Европой, энергетики, окружающей среды и киберсреды, сегодня американские, европейские и украинские парламентарии выступили с совместным заявлением по поводу угрозы безопасности на границе с Украиной со стороны России.

«Члены комитета Палаты представителей США по иностранным делам, комитета Европейского парламента по иностранным делам и комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству решительно осуждают дестабилизирующее наращивание военной мощи путинского режима на границе с Украиной, – говорится в обращении, – Мы призываем к быстрому, объединенному и решительному трансатлантическому ответу, включая… санкции и дополнительную помощь (Украине) в области безопасности, чтобы удержать Россию от эскалации агрессии против Украины».

Обращение подписали Уильям Китинг и Брайан Фицпатрик, сопредседатели Подкомитета по вопросам отношений с Европой, энергетики, окружающей среды и киберсреды в составе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и Дэвид Макаллистер, председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам.