Белый дом: режим Лукашенко должен «соблюдать свои международные обязательства»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США заявила, что новые санкции против Беларуси будут введены в начале следующей недели, передает Русская служба «Голоса Америки».

Вашингтон будет оказывать давление на правительство Александра Лукашенко «до тех пор, пока режим отказывается соблюдать свои международные обязательства», заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя гуманитарный кризис на польско-белорусской границе.

Ситуация на границе Евросоюза и Беларуси также обсуждалась в ходе сегодняшних переговоров президента Джо Байдена с Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейской комиссии, сообщило агентство «Рейтер».

«Санкции против Беларуси будут расширены… в начале следующей недели», – заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопросы журналистов после завершения переговоров с Байденом в Белом доме.

«Мы рассмотрим возможность применения санкций к тем авиакомпаниям, которые содействуют человеческому трафику в направлении Минска и границы между ЕС и Беларусью», – добавила она.

Байден и фон дер Ляйен обсудили гуманитарный кризис на границе Европейского Союза с Беларусью и выразили «глубокую озабоченность по поводу потоков нелегальной миграции», заявили в Белом доме.

Энтони Блинкен заявил в среду о том, что США «решительно возражают» против «идеи об использовании Беларусью миграции в качестве оружия» против соседних государств.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко «до тех пор, пока режим отказывается соблюдать свои международные обязательства или обещания, подрывая своими действиями мир и безопасность в Европе и продолжая репрессии и нарушения гражданских прав».

Сам Лукашенко и его ближайший союзник, российский президент Владимир Путин, возлагают вину за создавшийся кризис на Евросоюз.

Кремль обвинил Европу в том, что она не соблюдает собственные гуманитарные обязательства и пытается «задушить» Беларусь. Москва заявила о неприемлемости введения новых санкций в отношении Минска из-за кризиса с беженцами, пытающимися попасть из Беларуси в Польшу.