Христианский радиоведущий получил 3 пожизненных срока за финансовый обман пожилых верующих

1 ноября 80-летний радиоведущий Уильям Нил “Док” Галлахер был приговорен к трем пожизненным тюремным срокам за схему Понци, с помощью которой он выманил у своих пожилых слушателей миллионы долларов. Некоторые жертвы заявили о потере от $50 000 до $600 000, которые они вложили в финансовую группу Gallagher Financial Group.

Галлахер был арестован в марте 2019 года и с того момента находился за решеткой, а в 2020 году он признал себя виновным по аналогичным обвинениям.

Схема работала следующим образом: Док Галлахер и его финансовая группа разместили рекламу на христианском радио со слоганом: “Увидимся в церкви в воскресенье”. Также он продвигал свой инвестиционный бизнес в книгах, таких как “Иисус Христос, повелитель денег”, и в христианских радиопередачах.

Руководитель группы по борьбе с финансовым мошенничеством окружного прокурора округа Таррант Лори Варнелл отметила, что “он пробирался через церкви, охотясь на людей, которые считали его христианином.”