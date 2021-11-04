Байден: вакцинация – лучший способ положить конец пандемии

Президент подчеркнул, что требования по вакцинации необходимы для обеспечения безопасности граждан, передает Русская служба «Голоса Америки». Президент Джо Байден выступил с заявлением по поводу введенных им требований по вакцинации.

«Для нашей страны выбор прост: вакцинировать больше людей или продлить эту пандемию и ее последствия для нашей страны, – заявил глава Белого дома. – Вирус не исчезнет сам по себе или по нашему желанию: необходимо действовать. Вакцинация – лучший путь выхода из пандемии. И хотя я бы предпочел, чтобы требования не стали необходимыми, в стране до сих пор слишком много непривитых людей, чтобы мы могли навсегда выбраться из этой пандемии. Поэтому я ввел требования, и они работают. Они защищают наших трудящихся и помогают нам сократить количество непривитых американцев старше 12 лет: с конца июля, когда я ввел требования по вакцинации, их число сократилось с приблизительно 100 миллионов до примерно 60 миллионов».

«Требования по вакцинации благотворно воздействуют на экономику. Они не только повышают уровень вакцинации, но и помогают вернуть людей на рабочие места – до 5 миллионов человек. Они делают нашу экономику более устойчивой перед лицом COVID и позволяют бизнесу продолжать работу», – отметил президент .

«Сегодня Министерство труда издало постановление, которое обязывает компании, насчитывающие более 100 сотрудников, проводить вакцинацию против COVID-19. Если вы работаете в одной из таких компаний, то вам нужно будет либо пройти вакцинацию, либо делать анализ, как минимум, раз в неделю», – пояснил Байден.

«Также сегодня Министерство здравоохранения и социального обеспечения опубликовало постановление, призванное гарантировать, что медицинские работники нашей страны пройдут вакцинацию. Никто не должен подвергаться риску, обращаясь за медицинской помощью», – говорится далее в документе.

«В совокупности эти правила охватят около 100 миллионов американцев – две трети всех трудящихся в Америке», – констатировал президент.

«Как мы видели на примере крупных и малых предприятий во всех секторах нашей экономики, подавляющее большинство американцев выбирают вакцинацию. Не было «массовых увольнений» и нехватки рабочей силы из-за обязательной вакцинации. Несмотря на некоторые прогнозы и ложные утверждения, требования по вакцинации пользуются широкой поддержкой в обществе», – отметил он.

«В требованиях по вакцинации нет ничего нового, – продолжал Байден. – На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с необходимостью вакцинироваться от самых разных болезней. В правилах безопасности труда тоже нет ничего нового. На строительных площадках нужно носить каски, а в лабораториях – защитные очки. И благодаря принятым сегодня мерам теперь у нас есть правила, призванные защитить людей от того, что унесло жизни 750 000 американцев».

«Я призываю работодателей действовать, – подчеркнул президент. – Сегодня у компаний как никогда много возможностей, чтобы ускорить наш путь к выходу из этой пандемии, спасти жизни и защитить восстановление нашей экономики».