ФБР сосредоточит внимание на борьбе с преступлениями на почве ненависти

По данным статистики, в течение 2020 года в США было совершено почти 7,5 тысяч преступлений, мотивом которых была ненависть или нетерпимость, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Согласно статистике ФБР, в 2020 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано почти 7 500 преступлений на почве ненависти, что является самой высокой цифрой за последние десять лет.

В отчете ФБР отмечается значительный рост числа нападений на афроамериканцев и американцев азиатского происхождения.

По данным экспертов, официальные цифры, зачастую, ниже фактических, поскольку большинство жертв преступлений на почве ненависти не обращаются в полицию.

По словам правозащитника Майкла Либермана, изучившего статистику, 70 городов США с населением более 100 тыс. человек не сообщили ФБР о соврешенных в их юрисдикции преступлениях на почве ненависти.

В октябре ФБР объявило о начале общенациональной информационной кампании, цель которой – мотивировать потерпевших и свидетелей, чтобы они сообщали о преступлениях на почве ненависти в правоохранительные органы.

Преступлениями на почве ненависти считаются уголовные правонарушения, мотив которых был предопределен предубеждением против конкретной расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или этнической принадлежности.

По статистике, в Миссисипи – южном штате, где афроамериканцы составляют 38% населения – наблюдается резкий рост подобных преступлений. По данным местных правоохранительных органов, в 2019 году было зафиксировано 14 таких преступлений, а в 2020 году – 64.

В расследовании преступлений, мотивированных ненавистью или нетерпимостью, с полицией штата тесно сотрудничает ФБР.

Защитники жертв подобных преступлений приветствуют вовлеченность ФБР, подчеркивая, что в ряде случаев местная полиция не имеет надлежащей подготовки для классификации преступлений на почве ненависти.

Так, по статистике министерства юстиции США, в среднем по всей стране сообщается о более чем 200 тыс. инцидентов, мотивированных ненавистью или предубеждениями.

Между тем в 2020 году в США было зарегистрировано 7 426 преступлений на почве ненависти. Это прирост на 25% за последние пять лет.

Данные ФБР, в частности, показывают, что количество таких преступлений в отношении темнокожих людей выросло с 1 930 до 2 755. Число преступлений против людей азиатского происхождения выросло со 158 до 274.

Некоторые правозащитники полагают, что количество нападений на американцев азиатского происхождения возросло после заявлений бывшего президента Дональда Трампа, обвиняющего Китай в пандемии COVID-19 и называющего коронавирус “китайским вирусом”.

Представители правоохранительных органов также увеличили внимание к группам белых экстремистов, сторонников теории превосходства белой расы, в частности, в связи с беспорядками в здании Конгресса США 6 января этого года.

В то же время белые супремасисты ответственны за относительно небольшое количество преступлений, отраженных официальной статистикой. Одновременно, статистика указывает на непропорционально большое количество преступлений на почве ненависти, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Согласно данным, опубликованным «Рейтер» в феврале прошлого года, 11% американцев азиатского происхождения подвергались угрозам или преследованиям на почве ненависти, по сравнению с 8% афроамериканцев, 6% латиноамериканцев и 5% белых американцев.

«Предотвращение преступлений на почве ненависти и реагирование на них является одним из важнейших приоритетов министерства юстиции», – говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарленда. – Статистические данные ФБР по преступлениям на почве ненависти за 2020 год демонстрируют острую необходимость в комплексных ответных мерах».

Опросы общественного мнения в США свидетельствуют, что большинство американцев возмущены преступлениями на почве ненависти и поддерживают законодательные меры по предотвращению подобных нападений.

В мае президент США Джо Байден подписал закон «О преступлениях на почве ненависти, связанных с COVID-19». Закон вводит меры по борьбе с преступлениями в отношении американцев азиатского происхождения.

Также в рамках закона будут созданы государственные телефонные линии доверия, по которым люди смогут получить информацию об имеющихся способах борьбы с нетерпимостью и преступлениями на почве ненависти.