Назван самый опасный городок Америки

По данным онлайн-ресурса SafeWise, на 20021 год Эмеривилл из Калифорнии с населением 12 3800 человек является самым опасным маленьким городом. Согласно отчету SafeWise, в городке есть серьезная проблема с преступлениями против собственности, в большинстве своем с кражами, риск стать жертвой такого преступления составляет 1 на 5 жителей.

А самые безопасные маленькие городки находятся на северо-востоке США, в таких штатах, как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачусетс.

Для своего отчета SafeWise изучил данные отчетов ФБР о преступлениях и информацию о населении за 2019 год (последний год, за который были доступны полные данные).