В округе Сакраменто вакцинация от COVID-19 обязательна для всех учащихся госшкол

Объединенный школьный округ города Сакраменто сделал вакцину против COVID-19 обязательной для всех учащихся и сотрудников.

Во вторник Объединенный школьный округ города Сакраменто утвердил свое решение об обязательной вакцинации учащихся и сотрудников. До 30 ноября учащиеся старше 12 лет, а также сотрудники должны будут получить свою первую или вторую дозу вакцины от COVID-19, если у них нет освобождения.

Решение последовало за указом губернатора Гэвина Ньюсома о первой обязательной вакцинации в школах, который вступит в силу после того, как вакцина получит полное одобрение FDA.