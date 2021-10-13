В Калифорнии объявили дезинформацию о COVID-19 кризисом общественного здравоохранения

Округ Контра-Коста объявил дезинформацию о COVID-19 кризисом общественного здравоохранения.

Округ Контра-Коста является лидером протоколов, помогающих ограничить распространение вируса, а также лидер по количеству привитого населения: в настоящее время более 87% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, а 82% вакцинированы полностью.

Тем не менее, во вторник Наблюдательный совет округа Контра-Коста назвал дезинформацию о COVID-19 серьезным кризисом в области общественного здравоохранения. Поэтому чиновникам здравоохранения придется «исправлять мифы о вакцинах и другую ложь, распространяемую в обществе».

Согласно постановлению округа: «Дезинформация о здоровье значительно подорвала усилия общественного здравоохранения, а неограниченное распространение дезинформации о здоровье создало культуру недоверия и продлило пандемию COVID-19, поставив под угрозу здоровье и безопасность всех жителей округа Контра-Коста».