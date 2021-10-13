Губернатора Калифорнии обвинили в том, что тот “идет против плана Бога”

Американский актер, обладатель Оскара, отец Анджелины Джолли, Джон Войт разместил в Твиттере 2 видео, в которых раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за подписание закона, требующего гендерно-нейтральных отделов розничной торговли в магазинах штата. И обвинил губернатора в том, что тот «отдал наши права дьяволу» и идет против «плана Бога».

Джон Войт назвал губернатора штат “слабым” и “позором для человечества”.

Видео последовали после подписания Гэвином Ньюсомом закона, в котором действует правило, требующее от крупных универмагов демонстрировать такие товары, как игрушки и зубные щетки, гендерно нейтральным образом. При этом закон не запрещает секции для мальчиков и девочек в универмагах, но говорит, что у них также должен быть гендерно-нейтральный раздел, в котором отображается «разумный выбор» товаров, независимо от того, продаются ли они традиционно для девочек или для мальчиков”.

Закон приветствовали защитники LGBTQ, с чьей точки зрения розовые и голубые оттенки традиционных методов маркетинга заставляют детей соответствовать гендерным стереотипам.