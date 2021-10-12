Соцопросы показали снижение рейтингов Байдена

Белый дом объяснил это влиянием пандемии COVID-19, в то время как аналитики указали на хаотичный вывод войск из Афганистана и политические распри в Вашингтоне, передает Кен Бредемайер из VOA.

Спустя почти девять месяцев после его вступления в должность американцы выражают недовольство президентом США Джо Байденом.

В ходе серии общенациональных опросов, проведенных на прошлой неделе, в среднем 49,2 процента избирателей заявили о том, что они не одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как 44,5 процента довольны им.

Такие данные приводит социологический сайт FiveThirtyEight.

В пяти недавних опросах, результаты которых приведены на сайте RealClearPolitics, число недовольных работой президента превышает число довольных. Противоположную картину дали три опроса.

По мнению аналитиков, снижение рейтинга Байдена особенно заметно среди независимых избирателей, которые помогли ему победить президента Дональда Трампа в борьбе за Белый дом в прошлом году.

В июле, через шесть месяцев после начала его президентства число довольных его работой превышало число недовольных на 9 процентных пунктов, но уже к концу августа мнения американских избирателей о нем разделились поровну.

С тех пор его рейтинг снизился еще больше, и политологи предлагают несколько объяснений.

Этот период совпал с хаотическим выводом американских войск из Афганистана после 20-летней войны, отмечают они.

Аналитики также указывают на политические разногласия между республиканцами и демократами в Вашингтоне по поводу увеличения потолка госдолга. В то же время прогрессивные и умеренные законодатели-демократы спорят о масштабах и размахе плана самого большого расширения системы социальной защиты страны более чем за полвека, предложенного Байденом.

Число новых случаев коронавируса в стране также росло в последние месяцы, хотя недавно пошло на спад. При этом около 70 миллионов американцев остаются невакцинированными.

Байден потребовал, чтобы работники компаний со штатом в 100 и более человек, вакцинировались или проходили регулярное тестирование, но эти требования вызвали споры в некоторых регионах страны и в некоторых компаниях и пока не вступили в силу.

Сайт FiveThirtyEight отметил, что только два президента с 1945 года, включая Трампа, в аналогичный момент их президентства имели рейтинг ниже, чем у Байдена.

В ответ на просьбу прокомментировать снижение рейтингов Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно сказала журналистам: «Наша страна действительно переживает сложное время. Мы продолжаем борьбу с ковидом, и многие считали, что мы с ним уже покончим, включая нас».

По словам Псаки, это, «несомненно, влияет на многие вопросы», включая цепочки поставок потребительских товаров иностранных производителей, которые задерживаются в американских портах с недостаточным количеством персонала.

Она также сказала, что люди беспокоятся о безопасности своих рабочих мест.