В Нью-Йорке закрывается Генеральное консульство Республики Беларусь

Об этом сообщается на сайте Генконсульства РБ в США.

Согласно информации, опубликованном на сайте МИДа РБ, Консульство прекращается свою деятельность “по требованию американской стороны”.

“Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США, расположенное по адресу: 1619 New Hampshire Ave, N.W., Washington, DC, 20009, – говорится в официальном сообщении. – Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября 2021 г. будут переведены на постоянный консульский учет в Посольство Республики Беларусь в США”.

Сайта Генконсульства также сообщает, что граждане Республики Беларусь, “ранее записанные на личный прием в Генеральное консульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий”.

“После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября”, – говорится в распространенном сообщении.

По всем возникающим вопросам рекомендуется обращаться в Посольство Республики Беларусь в США.