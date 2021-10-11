В Сакраменто протестовали против фальсификаций при выборах в Государственную Думу РФ

25 сентября в Сакраменто прошла акция протеста против фальсификаций при выборах в Государственную Думу РФ.

Русские политические активисты из Калифорнии потребовали признать результаты выборов нелегитимными, а так же выступили против репрессий, пыток и подавления свободы слова в России, сообщают активисты в Фейсбуке.

Как сообщает VOA, оппозиционные партии России объявили выборы в Госдуму нелегитимными.

Российская Партия народной свободы (ПАРНАС) объявила о непризнании итогов выборов в Госдуму России. В распространенном заявлении демократы заявили о фальсификации результатов голосования, из-за чего выборы якобы выиграла «Единая Россия». О намерении обжаловать итоги выборов «во всех инстанциях» заявили «Голосу Америки» и в «Яблоке». Там призвали к отмене результатов голосования и выразили недоверие цифрам, оглашенным Центризбиркомом.

В распространенном ПАРНАСом заявлении подчеркивается, что «масштабные нарушения избирательного процесса начались задолго до голосования».

В заявлении указывается на массовый недопуск неугодных кандидатов к выборам за счет выборочного применения законов об иностранных агентах и экстремизме, и последующей фабрикации уголовных дел.