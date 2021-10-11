Байден обещал продолжать усилия по защите прав ЛГБТК+ во всем мире

Президент выступил с заявлением по случаю Национального дня каминг-аута, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по случаю Национального дня каминг-аута, который отмечается 11 октября и призван привлечь внимание к защите прав представителей ЛГБТК+.

«Сегодня и каждый день я хочу, чтобы каждый член общины ЛГБТК+ знал, что вас любят и принимают такими, какие вы есть, независимо от того, совершили ли вы каминг-аут», – заявил президент.

«Моя администрация твердо нацелена сделать так, чтобы представители ЛГБТК+ могли жить открыто, гордо и свободно во всех уголках нашей страны, – продолжал Байден. – Я горжусь тем, что возглавляю администрацию, в которой представители ЛГБТК+ открыто работают на высших уровнях правительства, и тем, что вместе мы добились исторического прогресса в обеспечении защиты и равных возможностей для сообщества ЛГБТК+. Моя администрация ясно дала понять, что мы продолжим отстаивать достоинство, равенство и благополучие сообщества ЛГБТК+: от мер по предотвращению дискриминации и борьбе с ней, принятых в первый день работы моей администрации, до предоставления возможности служить в вооруженных силах всем американцам, включая трансгендеров, и защиты прав человека ЛГБТК+ во всем мире».

«Несмотря на невероятный прогресс, которого добилась наша страна, наша работа по обеспечению обещанного полного равенства еще не закончена, – подчеркнул глава Белого дома. – В законодательных собраниях штатов все еще принимают законопроекты, направленные против ЛГБТК+. В стране по-прежнему распространены случаи травли и притеснения, особенно в отношении молодых трансгендерных американцев и цветных представителей ЛГБТК+, что ослабляет наш национальный характер. Мы должны вместе противостоять этим актам ненависти и защищать права, возможности, физическую безопасность и психическое здоровье представителей ЛГБТК+ во всем мире. От противодействия дискриминационным законопроектам до принятия Закона о равенстве – нам предстоит еще многое сделать, чтобы каждый американец мог жить без страха, преследований и дискриминации из-за того, кем он является или кого любит».

Обращаясь к представителям общины ЛГБТК+ во всей стране, Байден заверил: «Моя администрация всегда будет поддерживать вас, и мы продолжим борьбу за равенство, достоинство и уважение, которых вы заслуживаете».