Власти США объявили о возобновлении лотереи иммиграционных виз

Между тем, победители лотерей прошлых лет до сих пор не могут въехать в США, пишет Алини Баррос из VOA.

В то время как американские власти объявили о возобновлении работы лотереи иммиграционных виз (грин-карт) в начале нового финансового года, тысячи победителей лотерей прошлых лет из Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран по-прежнему испытывают задержки, связанные с обработкой их документов, что омрачает надежды людей на скорое начало новой жизни в Америке.

В среду администрация Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год, широко известной как лотерея грин-карт. Конгресс разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год.

Регистрация начинается задолго до начала финансового года – в данном случае 2023 года – чтобы обработать заявки. Однако задержки в обработке документов победителей лотерей прошлых лет стали хроническими и повлекли за собой судебные иски.

Принимая новые заявки, власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время прежней администрации Трампа, когда процесс серьезно замедлился из-за пандемии.

Право на получение визы не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев. В результате многие победители остались без виз и начали судебный процесс против правительства США в надежде получить проездные документы.

В письменном комментарии «Голосу Америки» представитель Госдепартамента заявил: «Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз».

Последние несколько лет выдались непростыми для участников программы лотереи грин-карт. В 2017 году тогдашний президент Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США гражданам целого ряда мусульманских стран. Затем, в марте 2020 года, Трамп закрыл консульства по всему миру на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии его администрация объявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты американской экономики.

В результате тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в Соединенные Штаты.

Согласно федеральной документации, после того как работа консульств была возобновлена летом 2020 года, дипломатам было приказано обрабатывать визы победителей лотереи в последнюю очередь.

Адвокаты иммигрантов подали в суд. В прошлом месяце федеральный судья приказал администрации Байдена возобновить рассмотрение кейсов победителей визовой лотереи. На прошлой неделе окружной судья Амит Мехта в Вашингтоне издал распоряжение о выдаче около 7000 виз победителям визовых лотерей прошлых лет.

Согласно документам суда, представители властей США заявили о том, что задержки были вызваны пандемией коронавируса. Этот аргумент судья счел неубедительным.

В то время как Государственный департамент отказался комментировать текущие судебные разбирательства, в ведомстве заявили: «Мы стремимся сократить количество просителей иммиграционных виз, ожидающих назначения даты собеседования в посольствах или консульствах США, обеспечивая при этом безопасность наших сотрудников и заявителей. Кандидатам нужно следить за веб-сайтом соответствующего посольства или консульства для получения обновлений».

По словам иммиграционных юристов, представляющих обладателей иммиграционных виз, полученных в рамках лотереи, американские посольства еще не обработали тысячи дел, и пока что ежемесячно проводят примерно по 10 интервью с победителями лотереи.