Сотни калифорнийских семей протестуют против обязательной вакцинации учащихся

В среду сотни семей протестовали у здания Управления образования округа Станислаус против обязательной вакцинации учащихся.

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Требование об обязательной вакцинации учащихся предполагает, что учащиеся определенного возраста (классы 7-12), должны пройти вакцинацию от COVID-19 до получения полного одобрения от FDA. Не все родители согласны с таким требованиям, именно они, а также дети, вышли к зданию Управления образования округа Станислаус, чтобы выразить свой протест.

С родителями согласен суперинтендант округа Скотт Куйкендалл, который в электронном письме The Bee написал, что Калифорния должна “притормозить” требования к вакцинации и позволить родителям и педиатрам принять решение.

Но часть родителей все же поддерживают вакцинацию – они отправили в Департамент образования электронные письма в поддержку вакцин.