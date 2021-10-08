В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса без согласия партнера

В четверг губернатор Гэвином Ньюсомом подписал закон, который объявляет гражданским правонарушением снятие презерватива без согласия партнера. Законодательное собрание штата Калифорния одобрило эту меру без возражений.

“Кража”, жаргонный термин для этого процесса, не будет считаться преступлением по законам штата Калифорния, но будет считаться гражданским правонарушением, что позволит людям, столкнувшимся с ним, подать на виновных в гражданский суд, если они захотят.

Член Ассамблеи штата Кристина Гарсия, которая была спонсором закона, заявила, что надеется, что новый закон приведет к другим, подобным ему, а также к более тонкому пониманию множества различных видов сексуального насилия.