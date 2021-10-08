Россия обвинила сотрудников посольства США в краже

МИД РФ требует лишить подозреваемых американцев дипломатического иммунитета, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство иностранных дел РФ обратилось к посольству США в Москве с просьбой лишить дипломатического иммунитета троих сотрудников посольства. Дипломаты подозреваются в «краже вещей у гражданина России», сообщило агентство «Рейтер» в пятницу.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – говорится в официальном заявлении МИДа.

В Министерстве иностранных дел РФ добавили, что, если Соединенные Штаты откажутся лишить подозреваемых дипломатического иммунитета, все трое дипломатов должны будут немедленно покинуть Россию.