Брат убил брата за введение людям вакцины от COVID-19

В городке Камберленде, штат Мэриленд, 29 сентября 46-летний Джеффри Бернхэм зарезал 83-летнюю подругу семьи Ребекку Рейнольдс в своем доме. Потом он взял ее машину и поехал в Элликотт-Сити, где на следующий день убил своего старшего брата Брайана Робинетта и его жену Келли Сью Робинетт в их доме.

Бернхэм был задержан в Западной Вирджинии после 18-часовых поисков.

Согласно судебным документам, Джеффри Бернхэм якобы считал, что его брат, будучи фармацевтом, отравлял людей, вводя им вакцину от COVID-19. Она также сказал своей 83-летней матери, что ему пришлось “противостоять своему брату”.

Как указывается в обвинительных документах, его мать дважды связывалась с полицией Камберленда, обеспокоенная психическим состоянием своего сына после того, как он сообщил ей, что ФБР их преследует, сообщает Patch.