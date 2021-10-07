С 15 октября в Сан-Франциско требования к ношению масок будут смягчены для полностью вакцинированных людей.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид и Департамент общественного здравоохранения города объявили сегодня, что до тех пор, пока показатели заболеваемости и госпитализации останутся стабильными или снизятся, требования к ношению масок внутри помещений будут отменены 15 октября в определенных ограниченных условиях. К таким условиям относятся места, где собираются стабильные группы полностью вакцинированных лиц и где соблюдаются другие меры безопасности.

Сюда входят офисы, тренажерные залы и фитнес-центры, пригородные транспортные средства сотрудников, религиозные собрания и занятия в колледжах в закрытых помещениях или другие организованные собрания людей, которые регулярно встречаются, но не более 100 человек. Люди в этих условиях могут снимать маски, если работодатель или организатор собрания могут контролировать доступ к месту и проверять 100% полную вакцинацию всех участников собрания.

Работодатель или принимающая сторона также должны обеспечить надлежащую вентиляцию, отсутствие недавних вспышек COVID-19, отсутствие детей до 12 лет и гостей, помимо других мер безопасности.

Ношение масок внутри помещений остается в силе для всех мероприятий и мест, доступных для широкой публики, включая розничные магазины и другие общие зоны внутри помещений, например, общие зоны лифтов, вестибюли и туалеты, а также в барах и ресторанах, за исключением посетителей, которые активно едят или пьют, при условии подтверждения требований вакцинации.

Сообщается, что даже после снятия ограничений на ношение масок, они будут обязательными там, где это требуется в соответствии с государственными или федеральными правилами, например, в общественном транспорте, больницах, тюрьмах, приютах для бездомных и школах.