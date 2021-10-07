В Лос-Анджелесе введены самые строгие правила по вакцинации

Мэр Лос-Анджелеса подписал постановление, требующее вакцинацию для посещения общественных мест.

6 октября мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти подписал постановление, которое требует от лиц, имеющих право на вакцинацию, сделать прививки от COVID-19, чтобы иметь возможность посещать общественные места внутри помещений, включая, рестораны, бары, тренажерные залы, спортивные арены, маникюрные салоны и т. д., крытые городские объекты.

“Привить больше жителей Лос-Анджелеса – наш единственный способ выбраться из этой пандемии, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы и дальше увеличивать эти цифры [количество привитых. Прим Slavic Sacramento],” – сказал мэр Эрик Гарсетти. – “Эти новые правила будут стимулировать большее количество людей и сделают бизнес более

езопасным для работников и клиентов, чтобы мы могли спасти больше жизней, лучше защитить уязвимых и сделать наши сообщества еще более безопасными в борьбе с этой пандемией.”