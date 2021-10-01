YouTube запретит весь контент, содержащий “дезинформацию” о вакцине против COVID

В минувшую среду YouTube заявил, что запретит любые видео, в которых утверждается, что вакцины неэффективны или опасны. Запрет также относится и к видео, которые ставят под сомнение вакцины от кори и ветряной оспы.

Согласно заявлению YouTube, “вакцины, в частности, были источником ожесточенных споров на протяжении многих лет, несмотря на постоянные указания органов здравоохранения относительно их эффективности”.

В то же время компания «продолжит разрешать контент о политике в отношении вакцин, новых испытаниях вакцин и исторических успехах или неудачах вакцин».

По сообщению СМИ, за последний год YouTube удалил более 130 000 видео за нарушение политики в отношении COVID-19.