Калифорния включит COVID-19 в список болезней, требующих обязательную вакцинацию для школьников

В пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о том, что COVID-19 добавлен в список болезней, который включает в себя ветряную оспу, корь, полиомиелит и столбняк, требующих вакцинацию, чтобы посещать школу в штате. Тем ученикам, которые не будут делать прививку, будет предложено самостоятельное обучение.

Это правило начнет действовать, когда вакцина от COVID-19 получит окончательное одобрение для младших возрастных групп, все учащиеся школ (государственных и частных) должны будут сделать прививку.

Как ожидается, новое требование вступит в силу в новом учебном году. Скорее всего, это распоряжение губернатора столкнется с проблемами, хотя правовые наблюдатели говорят, что оно имеет твердую правовую основу.

Поскольку это новая прививка в календаре прививок, закон штата допускает определенные исключения по медицинским и личным убеждениям. Соответствующие правила будут определены Департаментом здравоохранения в ближайшие месяцы.