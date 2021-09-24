Home Видео В районе Залива Сан-Франциско проходят протесты против принудительной вакцинации ВидеоНовостиЖизньЗдоровьеИнтересные новостиПроисшествияСтатьиФоторепортажиЭксклюзив В районе Залива Сан-Франциско проходят протесты против принудительной вакцинации Sep 24, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Байден пообещал, что бустерная вакцинация будет бесплатной и доступной Мэр Сан-Франциско уличена в нарушении приказа Сан-Франциско – она была без маски в клубе Калифорнийские политики голосуют за декриминализацию проституции Украинский иммигрант из Сан-Франциско, обвиненный в педофилии, может получить пожизненное Калифорнийцев призывают подписать петицию против введения обязательной вакцинации Протест против обязательной вакцинации и ношения масок прошел в городе Уолнат-Крик, в восточной части района Залива Сан-Франциско, дргугой митинг состоялся в г. Сан-Хосе на юге Залива