Зеленский предложил двойное гражданство украинцам в иммиграции

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской общиной в Нью-Йорке и вручил государственные награды. Он отметил, что во многих странах мира украинцы хранят многолетние национальные традиции.

“Считаю, что вы являетесь нашими лучшими послами. Потому что защищаете за рубежом наше государство, наш суверенитет, нашу территориальную целостность,” – подчеркнул Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что украинская община в США ведет довольно активную деятельность.

Он предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом. В то же время Владимир Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств. Поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно и рассмотреть его без спешки, предусмотреть все сложные моменты.”Это сложный вопрос, но с нашей энергией, нашим желанием все сложности будут решены,” – сказал президент.

Глава государства также отметил важность восстановления уважения к Украине и украинской истории.

“Уважение измеряется конкретными вещами. Сегодня вы можете прилететь к себе домой и ехать по хорошим дорогам,” – добавил Зеленский.

Он отметил, что в Украине продолжается восстановление исторических памятников. “Это уважение к истории нашей страны. Сейчас – годовщина восстановления нашей независимости, нашего государства. Поэтому мы восстанавливаем их [памятники истории. – Ред],” – сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на важности возвращения мира в Украину. “Здесь нужны все силы и давление зарубежных представителей: посольств, лидеров различных государств, лидеров церквей – всех, кто чувствует, что может что-то сделать для восстановления мира. Поэтому каждый из вас должен делать максимально все, чтобы восстановить мир в нашем государстве,” – заявил Владимир Зеленский.