Результаты опроса: вакцинированные американцы разрывают отношения с невакцинированными членами семьи и друзьями.

Прививки от COVID-19 стали яблоком раздора во многих семьях, это подтверждают результаты опроса, проведенного The Harris Poll среди 1920 взрослых американцев с 10 по 12 сентября.

Опрос показал, что:

– 33% вакцинированных прекращают отношения с невакцинированными членами семьи, друзьями и другими людьми,

– 76% беспокоятся за невакцинированных членов их семьи,- 67% пытались переубедить родственников и сделать прививку,

– 8% утверждают, что не намерены общаться с непривитыми знакомыми,

– 46% невакцинированных людей ждут, пока они не почувствуют себя более комфортно, чтобы сделать прививку,

– 54% невакцинированных говорят, что они вообще не будут вакцинироваться.