Иммигрант приговорен к тюремному заключению за кражу пенсионных активов бывшего клиента

Финансовый консультант Swampscott приговорен к тюремному заключению за кражу пенсионных активов бывшего клиента.

В мае 2021 года 29-летний Феликс Гороводский (Felix Gorovodsky) признал себя виновным по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве и был приговорен к 33 месяцам тюремного заключения, двум годам под надзором и ему предстоит выплатить $310 492.

Гороводский служил финансовым советником потерпевшей, примерно в июле 2019 года потерпевшая прекратила отношения с консультантом и отозвала доверенность, которую она ранее оформила на него. Приблизительно 9 месяцев спустя Гороводский смог получить доступ к банковскому счету жертвы и перевел с него на свой банковский счет более $250 000.

Затем Гороводский использовал украденные пенсионные фонды жертвы на личные расходы, включая выплату федеральных студенческих ссуд на сумму более $100 000. В рамках этой схемы Гороводский подделал подпись жертвы на якобы «подарочном письме», которое он отправил в банк, пытаясь узаконить мошеннический перевод денег.