Мэр Сан-Франциско уличена в нарушении приказа Сан-Франциско – она была без маски в клубе

Известно, что мэр Сан-Франциско Лондон Брид ввела одни из самых жестких мер в Калифорнии в отношении мер безопасности в связи с COVID-19.

Фото: NBC Bay Area

Ношение масок внутри помещения было всегда обязательным. Но тем не менее, саму госпожу мэр застигли без маски, танцующей в ночном клубе в районе Тендерлойн. Она пела и позировала для фотографий, не надевая маску.

По информации abc7, представитель офиса мэра сообщил: «Мэр была рада вырваться погулять, провела невероятный вечер в “Черной кошке” и хочет поддержать малый бизнес. Она сидела с друзьями за своим столом, не надевала маски во время еды и питья, и она веселилась. Она знает, что распоряжения о здоровье – это непросто, и просит всех сделать все возможное, чтобы им следовать”.