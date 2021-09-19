Присяжные признали виновными россиянина и американку в получении гражданства США путем мошенничества

В пятницу, 11 сентября, федеральное жюри признало виновной американку из Калифорнии и россиянина в сговоре и получении гражданства США путем мошенничества.

Согласно судебным документам, 32-летняя Лора Галлахер (Laura Gallagher, 32 года), сотрудник дипломатической службы Госдепартамента США, и Андрей Калугин (Andrey Kalugin), 36 лет, выходец из России, сговорились пожениться, чтобы Калугин мог получить гринкарту и гражданство США.

Согласно доказательствам, представленным в суде, обвиняемые встретились в юридической школе в 2013 году. Калугин находился в США по студенческой визе, срок действия которой истекал в июле 2015 года. Обвиняемые поженились в июне 2015 года и подали заявление на получение “грин-карты” для Калугина. Обвиняемые переехали из Калифорнии в Вирджинию в марте 2016 года, но вскоре после этого расстались, а иммиграционный процесс продолжали.

Лора Галлахер, которая также имеет лицензию адвоката в Калифорнии, подготовила для Андрея Калугина миграционные документы; они представили в заявлении заведомо ложные ответы, в том числе о том, что Калугин все еще состоял в браке с Галлахер.

В феврале 2018 года Калугин прошел интервью в USCIS, где он повторил ложные заявления. После того, как USCIS одобрила заявку и он получил гражданство, Калугин обманным путем получил дипломатические и туристические паспорта США. Вскоре Галлахер подала на развод.

Вынесение приговора назначено на 4 февраля 2022 года, Галлахер и Калугину грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, Калугину грозит обязательное лишение гражданства США.