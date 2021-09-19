Студентов в Сакраменто отстраняют от занятий из-за отсутствия прививок от COVID-19

Сотни студентов не могут посещать кампус Калифорнийского университета в Сакраменто.

Нескольким студентам, 2206 (7%) зачисленных осенью студентов, запретили посещать кампус за несоблюдение срока вакцинации, который закончился 13 сентября.

Согласно пресс-релизу университета, до среды, 15 сентября, 25 488 студентов, или 81% из 31 500 зачисленных, предоставили доказательства вакцинации от COVID-19. Крайний срок предоставления подтверждения вакцинации был – 13 сентября.

Как сообщает The Sacramento Bee, официальные лица кампуса заявили, что 1070 студентов, или 3% студентов подали освобождение от вакцинации по религиозным мотивам; 2,531 (8%) пообещали не входить в кампус; и 205 (0,06%) подали освобождение по медицинским показаниям. Согласно пресс-релизу, студенты, заявляющие об освобождении, должны проходить тестирование на COVID-19 два раза в неделю.

Студенты, которым отказано в доступе в кампус, не могут участвовать в очных занятиях, очных программах, стажировках. Но им будет разрешено продолжить любые виртуальные занятия, на которые они записаны.